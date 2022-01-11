В Пентагоне заявили, что не наблюдают сокращения количества войск РФ возле границ Украины

По его словам, РФ сохраняет ощутимые военные силы на востоке, севере и юге от Украины.

“Мы не наблюдаем каких-либо серьезных изменений касательно расстановки российских сил в пограничных районах вокруг Украины”, – сказал Кирби.

Он обратил внимание на заявление замгоссекретаря США Венди Шерман, которая по итогам переговоров по безопасности с РФ отметила, что Россия может доказать, что у нее нет намерений вторгнуться в Украину, вернув своих военных обратно в места дислокации.

Тогда один из журналистов подчеркнул, что были сообщения о том, что некоторые российские военные, которые находились вблизи Украины, были направлены в Казахстан в составе войск Организации Договора о коллективной безопасности.

“Я не знаю… Я тоже видел эти сообщения… Я с уверенностью могу сказать, что мы не наблюдали какого-то снижения. У них по-прежнему там значительное количество сил”, – ответил Кирби.

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Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения “вбросами”, заявили, что “Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов”, и обвинили Киев в подготовке к агрессии “против “ЛНР” и “ДНР”. В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО “в восточном направлении”, отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

Президент РФ Владимир Путин 23 декабря на ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину. По его словам, действия Москвы “будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу”.

29 декабря в Госдепартаменте США сообщили, что в январе проведут переговоры с Москвой по требованиям относительно “гарантий безопасности”: 10 января состоялся диалог между Соединенными Штатами и РФ по стратегической стабильности, 12 января Россия и НАТО планируют провести встречу на уровне Совета Россия – НАТО, а на 13 января намечена встреча представителей РФ и ОБСЕ.

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