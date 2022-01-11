 

Интервью Гордона со Свитолиной. Где и когда смотреть

11.01.2022, 10:08, Новости дня
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Интервью продолжалось два часа. Его трансляция начнется в 18.00.

Во время интервью Свитолина рассказала, почему плакала во время Олимпийский игр в Токио и вообще часто ли плачет во время соревнований, сколько в ее развитие вложил харьковский бизнесмен Юрий Сапронов, какие страны предлагали ей поменять гражданство и выступать под их флагами, придерживается ли диеты и почему отказалась от мяса и рыбы, как познакомилась со своим мужем, французским теннисистом Гаэлем Монфисом и как его приняла семья Свитолиных, какой ценный совет дал ей украинский боксер Владимир Кличко и когда планирует закончить спортивную карьеру. 

“Я думаю, что для женщин 30–32 года – это такой возраст, когда ты думаешь о завершении карьеры. Но это все зависит от того, какой у тебя стиль игры, насколько ты выдохся ментально и насколько ты можешь еще физически себя давить этой ежедневной работой. Поэтому это все будет зависеть… Ежегодно я просто обдумываю это все и знаю, чего я хочу, свои задачи. И надеюсь, что все будет без травм, что еще смогу отыграть хорошее количество лет”, – сказала спортсменка. 

Свитолина родилась в 1994 году в Одессе. С детства занималась теннисом. В 12 лет переехала в Харьков. 

Первый серьезный титул Женской теннисной ассоциации (Women’s Tennis Association, WTA) украинка выиграла в 2013 году, когда одержала победу на турнире серии International в Азербайджане. В том же году Свитолина вошла в топ-50 мирового рейтинга WTA, в 2015 году – в топ-20, а в 2017 году – в топ-10. Она стала первой украинкой, которая попала в десятку сильнейших теннисисток мира. Самое высокое место в рейтинге – третье – Свитолина занимала в 2017–2018 годах. Сейчас украинка на 16-м месте.

За свою карьеру Свитолина выиграла 16 титулов WTA, последний – в 2021 году в Чикаго, и заработала $21 млн призовых, сообщается на сайте ассоциации. 

На летней Олимпиаде 2020 года в Токио украинка завоевала бронзовую медаль. Это первая олимпийская медаль в истории украинского тенниса. 

В июле 2021 года Свитолина вышла замуж за Монфиса (он занимает 19-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов). 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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