France 24 – суд Мьянмы приговорил экс-госсоветника Аун Сан Су Чжи к ещё четырём годам тюрьмы

Бывшего госсоветника и фактического лидера Мьянмы Аун Сан Су Чжи, которая после госпереворота находится под стражей, приговорили дополнительно к четырём годам тюрьмы за контрабанду раций и нарушение антиковидных мер, пишет France 24. В Управлении ООН по правам человека осудили такое решение, принятое под давлением военной хунты во время процесса, не соответствующего принятым международным стандартам справедливого суда.

Ещё четыре года — такой приговор вынес в понедельник суд Мьянмы в отношении Аун Сан Су Чжи. 76-летнюю женщину признали виновной по двум статьям, связанным с незаконным ввозом и хранением раций, а также нарушением антиковидных ограничений.

Этот срок добавится к назначенному в сентябре наказанию. Тогда её приговорили к четырём годам тюрьмы за подстрекательство и нарушение антиковидных мер во время избирательной кампании, однако потом этот срок сократили до двух лет под домашним арестом.

Аун Сан Су Чжи находится под стражей с февраля, когда её правительство свергли во время государственного переворота. Обвинения во владении рацией, которые ей предъявили в понедельник, появились после того, как в день переворота солдаты обыскали её дом и якобы нашли контрабандное оборудование. Позднее сообщалось, что у них не было ордера на обыск.

Её арест и последующее заключение привели к массовым протестам, за которыми в свою очередь последовало кровавое подавление и смерть 1400 мирных жителей. По всему миру осудили её арест и последующее заключение.

РАВИНА ШАМДАСАНИ, официальная представительница Управления ООН по правам человека: Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачалет глубоко сожалеет о вынесении обвинения и приговора государственному советнику Мьянмы Аун Сан Су Чжи после безобразного процесса в суде, который контролируется военными, без учёта международных стандартов справедливого суда. Обвинительный приговор Аун Сан Су Чжи только усугубит отторжение военной хунты.

Журналистам не дали присутствовать на последних слушаниях, а адвокатам Су Чжи запретили беседовать с прессой. Тот же суд также рассматривает обвинения нобелевского лауреата по пяти случаям коррупции, максимальное наказание за каждое — 15 лет тюрьмы.

В настоящее время Аун Сан Су Чжи содержат в неизвестном месте в столице. После переворота арестовали многих из её политических союзников, а многие другие находятся в бегах.

Дата выхода в эфир 10 января 2022 года.