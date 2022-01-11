Москва исключила возможность использования Украины для торга с Россией

Россия не пытается торговаться, не стремится обменять «угрозу вторжения» на Украину на большую гибкость со стороны США и Запада на переговорах, у РФ нет никакого намерения «вторгаться» на Украину, этот вопрос не может быть использован для торга, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Я с интересом прочитал материал Питера Бейкера, где говорится, а по сути утверждается, что РФ [якобы] хочет торговаться, она [якобы] хочет обменять свою «угрозу» против Украины на большую гибкость со стороны США и Запада на переговорах. Но это не так. У нас нет никакого намерения вторгаться на Украину, и, таким образом, торговаться [в этой ситуации] нечем», – сообщил Рябков в ходе выступления, которое опубликовано на YouTube-канале «RT на русском».

Дипломат выразил надежду, что ситуация на Украине изменится. «Во-первых, что правительство в Киеве начнет осмысленную работу по взаимодействию с людьми из Донецка и Луганска, над выполнением Минских соглашений <…>. Я также ожидаю, что власти в Киеве будут соблюдать соглашение о прекращении огня, которое за несколько дней до Нового года было достигнуто, но не продержалось долго из-за новых, возобновленных провокаций со стороны сил безопасности Украины», – подчеркнул замминистра.

Ранее замглавы МИД Сергей Рябков после завершения прошедших в Женеве консультаций с США по гарантиям безопасности предупредил о возможности провокаций со стороны Украины, которые способны обострить ситуацию и повысить вероятность столкновений. Он также сообщил, что РФ продолжит проводить учения на своей территории по соображениям безопасности на фоне «активнейшего освоения» странами НАТО территории Украины и других государств, расположенных в непосредственной близости от границ РФ.

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Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации РФ и позиционирования как «агрессора».

Президент РФ Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск РФ на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.

При этом в начале декабря глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года, предупредив о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет следовать минским договоренностям по собственной воле.

В Москве обращали внимание, что Украина стянула в зону конфликта в Донбассе уже половину всего состава вооруженных сил, а ОБСЕ зафиксировала переброску тяжелой артиллерии ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе. Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по правам человека указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом. Газета «ВЗГЛЯД» разбиралась, как мир готовят к зимней войне на Украине, и рассуждала о возможности принуждения Украины к миру на новых условиях.