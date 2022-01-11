 

Переговоры РФ и США по гарантиям безопасности завершились в Женеве

11.01.2022, 3:08, Новости дня
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Российско-американские переговоры по гарантиям безопасности, продолжавшиеся почти восемь часов, завершились в Женеве.

«Переговоры завершились минут десять назад», – подтвердил РИА «Новости» пресс-секретарь постоянного представительства США при женевском отделении ООН Джозеф Крузич.

Дискуссии начались около девяти утра (11.00 мск), они проходили за закрытыми дверями и прерывались только на короткий ланч.

Окончания переговоров около постпредства США ждали свыше 50 иностранных и российских корреспондентов.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков счел «сложной, но деловой» предварительную часть переговоров РФ и США по гарантиям безопасности в Женеве. По его словам, встреча прошла «потрясающе».

Он заявил, что отклонений от тех подходов, которые Москва сформулировала перед встречей с США по гарантиям безопасности в Женеве, быть не может.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Вашингтон перед встречей провел активную словесную артподготовку – и каждое заявление содержит в себе либо передергивание, либо прямую ложь. Москва заявила, что не удовлетворена теми сигналами, которые получает из Вашингтона и Брюсселя перед началом переговоров.



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