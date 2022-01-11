 

N-TV – Украина требует от ФРГ поставок оружия на фоне конфликта с Россией

11.01.2022, 2:26, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявил, что Киев ждёт от Германии «мощной военной поддержки», пишет N-TV. Мельник отметил, что Германия несёт перед Украиной такую же историческую ответственность, как и перед Израилем.


AP

На фоне конфликта с Россией Украина потребовала от Германии поставки вооружений, пишет N-TV. «Германия несёт перед Украиной такую же историческую ответственность, как и перед Израилем», — приводит издание слова посла Украины в ФРГ Андрея Мельника.

Дипломат отметил, что в этой связи Киев ожидает «мощную военную поддержку со стороны ФРГ». По словам Мельника, таким образом издержки потенциального вторжения РФ на Украину резко возрастут. Издание напоминает, что до сей поры представители немецкой правящей коалиции высказывались на тему поставок вооружений на Украину очень сдержанно и уклончиво.

Как пишет N-TV, российское правительство отрицает все обвинения в подготовке вторжения на Украину. Кроме того, Москва требует от НАТО гарантий безопасности. Сегодня в Женеве состоится новый раунд переговоров между Россией и США, пишет издание. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.11 / Американский авианосец «Нимиц» отправился в Персидский залив

25.12 / В Украине подорожало тепло, Великобритания и ЕС заключили торговую сделку. Главное за день

11.08 / Денисенко: Зеленский стоит на пороге того, чтобы потерять лидерство в рейтингах на западе и востоке. На Донбассе у него уже угрожающая ситуация

04.09 / Матвиенко оценила рекордный урожай зерна в Ростовской области

20.07 / Жена убитого бизнесмена из дела Фургала рассказала подробности расследования преступления

31.03 / Кулеба обсудил с Блинкеном ситуацию на Донбассе и нежелание РФ подтвердить приверженность режиму тишины – МИД

24.09 / ЧФ провел тотальное уничтожение морских террористов на учениях «Кавказ»

19.10 / Трамп назвал условие для исключения Судана и списка стран-спонсоров терроризма

16.12 / Коммунизм, империализм, национализм — обозреватель Washington Post назвал наиболее опасный «изм»

25.10 / После матча «Зенит» – «Спартак» в полицию попали пятеро болельщиков

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика