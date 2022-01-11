 

Рябков заявил о необходимости НАТО пойти навстречу российским предложениям

11.01.2022, 2:23, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Заместитель главы российского МИД Сергей Рябков заявил, что НАТО должна пойти навстречу предложениям РФ по гарантиям безопасности.

«Я надеюсь, что за завтрашний день <..> в общенатовском кругу сложится по крайней мере лучшее большее понимание того, что в тупик это все заводить нельзя и нужен прорыв, нужен реальный шаг навстречу России. Причем шаг именно натовский, а не шаг РФ навстречу НАТО с точки зрения модификации ее позиции по ключевым вопросам», – сказал Рябков.

От отметил, что не хотелось бы столкнуться с ситуацией, когда страны НАТО совершат ошибку и будут действовать в ущерб европейской безопасности, передает РИА «Новости».

Найти баланс интересов в переговорах с США по гарантиям безопасности можно, для этого есть вся необходимая база, уверен политик. 

Рябков подчеркнул, что РФ в вопросе безопасности заняла жесткую позицию, но не выдвигает ультиматумов США и НАТО. Также было добавлено, что новая встреча с США по гарантиям, если будет согласована, то пройдет в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что США намерены восстановить работу Совета РФ – НАТО на условиях, неприемлемых для Москвы.

Напомним, замглавы МИД РФ Сергей Рябков счел «сложной, но деловой» предварительную часть переговоров РФ и США по гарантиям безопасности в Женеве. По его словам, встреча прошла «потрясающе».

Сейчас российская делегации находится в Женеве для участия в переговорах с США по гарантиям безопасности. В состав межведомственной делегации вошли представители МИД и Минобороны России. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.10 / В Украине за сутки заболели COVID-19 больше 26 тыс. человек

05.10 / В мире: Северокорейский «гиперзвук» задал большую загадку

26.03 / Медведчук и Козак в дни захвата Крыма получили под контроль крупный нефтяной бизнес в России – “Схемы”

12.05 / Армия Израиля уничтожила двух крупных сотрудников разведки ХАМАС

05.08 / Мясников сказал, чем его «реально задел» Зеленский

12.11 / Лавров рассказал о телефонном разговоре Путина и Пашиняна

04.12 / Samsung оформляет патент на кольцо, способное заряжать смартфоны

03.03 / Эдиту Пьеху не стали в 15 раз выдвигать на звание почетного гражданина Петербурга

21.05 / Киевлянин предлагал принять участие в совершении развратных действий в отношении 11-летней дочери – полиция

21.07 / УАЗ с туристами перевернулся в Краснодарском крае

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика