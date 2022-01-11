Рябков заявил о необходимости НАТО пойти навстречу российским предложениям

Заместитель главы российского МИД Сергей Рябков заявил, что НАТО должна пойти навстречу предложениям РФ по гарантиям безопасности.

«Я надеюсь, что за завтрашний день <..> в общенатовском кругу сложится по крайней мере лучшее большее понимание того, что в тупик это все заводить нельзя и нужен прорыв, нужен реальный шаг навстречу России. Причем шаг именно натовский, а не шаг РФ навстречу НАТО с точки зрения модификации ее позиции по ключевым вопросам», – сказал Рябков.

От отметил, что не хотелось бы столкнуться с ситуацией, когда страны НАТО совершат ошибку и будут действовать в ущерб европейской безопасности, передает РИА «Новости».

Найти баланс интересов в переговорах с США по гарантиям безопасности можно, для этого есть вся необходимая база, уверен политик.

Рябков подчеркнул, что РФ в вопросе безопасности заняла жесткую позицию, но не выдвигает ультиматумов США и НАТО. Также было добавлено, что новая встреча с США по гарантиям, если будет согласована, то пройдет в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что США намерены восстановить работу Совета РФ – НАТО на условиях, неприемлемых для Москвы.

Напомним, замглавы МИД РФ Сергей Рябков счел «сложной, но деловой» предварительную часть переговоров РФ и США по гарантиям безопасности в Женеве. По его словам, встреча прошла «потрясающе».

Сейчас российская делегации находится в Женеве для участия в переговорах с США по гарантиям безопасности. В состав межведомственной делегации вошли представители МИД и Минобороны России.