Euronews – больницы Великобритании снова не справляются с наплывом пациентов с COVID-19

Британские больницы переполнены и вновь не справляются с наплывом пациентов из-за быстрого распространения штамма «омикрон». В Лондоне ощущается острая нехватка медицинского персонала и коек, в результате машинам «скорой помощи» приходится часами стоять в очереди на улице, передаёт Euronews. В других странах Европы между тем набирает обороты вакцинация несовершеннолетних от COVID-19, включая детей из групп риска.

Лондонские медучреждения столкнулись с острой нехваткой персонала и коек на фоне распространения омикрон-штамма коронавируса. В больнице Барнет многих пациентов надолго оставляют в машинах скорой помощи.

Администрация объясняет это перегруженностью отделений из-за большого числа больных COVID-19. Кроме того, всё больше медработников уходят на карантин из-за коронавируса.

РАССЕЛ ДЕРКИН, консультант отделения неотложной помощи: Отделение просто перегружено пациентами — мы не можем отправлять людей в палаты, а машины скорой помощи выстраиваются в очередь на улице. В последние несколько дней время ожидания приёма врача доходило до восьми-девяти часов, особенно долго приходится ждать ночью.

В Европе тем временем набирает обороты вакцинация несовершеннолетних от коронавируса. Во Фламандском регионе Бельгии начинали массово прививать детей в возрасте от пяти до 11 лет.

В ряде европейских стран аналогичные программы стартовали ещё в декабре. В Чехии почти за месяц было привито около 30 тысяч школьников. Чтобы привлечь больше детей и их родителей, суббота была объявлена «детским днём» в крупнейшем в стране центре вакцинации в пражском Дворце конгрессов.

Тем временем Румыния присоединилась к европейским странам, где вновь ужесточены санитарные правила. Теперь в помещениях и на улице надо носить либо медицинские маски, либо маски категории FFP-2.

Дата выхода в эфир 09 января 2022 года.

