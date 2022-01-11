Бербок – США и РФ не могут принимать решения о безопасности в Европе без Европы

На фоне переговоров представителей РФ и США по поводу урегулирования украинского конфликта глава внешнеполитического ведомства Германии Анналена Бербок потребовала включить в этот процесс и Европу, пишет немецкая редакционная сеть NRD. По словам Бербок, ясно, что принимать решения по безопасности Европы невозможно без Европы, поэтому она и её французский коллега настаивают на возвращении к нормандскому формату.



АР

В связи с переговорами между Россией и США по поводу урегулирования украинского конфликта глава МИД Германии Анналена Бербок настойчиво призвала включить в процесс Европу, пишет редакционная сеть Германии NRD.

«Ясно, что без Европы не может быть никакого решения по безопасности в Европе. Нынешний путь из кризиса лежит через диалог», — заявила министр иностранных дел Германии в интервью итальянской газете La Stampa перед своим первым визитом в Рим в этот понедельник. Также она подчеркнула: «Поэтому французский министр иностранных дел и я выступаем за возвращение к переговорам в нормандском формате».

В этой группе с участием четырёх сторон Франция, Германия, РФ и Украина пытаются урегулировать конфликт, который продолжается уже почти восемь лет, напоминает RND. В последний раз встреча в нормандском формате проводилась на высшем уровне в 2019 году в Париже. В этот понедельник в Женеве проходят переговоры представителей США и России.

США на протяжении нескольких недель обвиняют Россию в наращивании военного присутствия в пограничных областях с Украиной. Они опасаются, что российские войска могут вторгнуться в бывшую советскую республику. Россия, со своей стороны, противится принятию дальнейших восточно-европейских стран в НАТО и требует гарантий, что Украина никогда не станет членом альянса.

«Именно потому, что положение на украинской границе вызывает такое беспокойство, нельзя допустить дальнейшего военного развития конфликта, — считает Анналена Бербок. — Важнейшая гарантия безопасности Украины — это успехи за столом переговоров».

На фоне растущих цен на электричество в Европе и споров по поводу российско-немецкого газопровода «Северный поток — 2» Бербок подчеркнула: «Если РФ будет использовать энергию как оружие или предпринимать дальнейшие агрессивные действия в отношении Украины, мы вместе с нашими европейскими партнёрами примем эффективные меры».

В то же время она отметила, что это «наша политическая ответственность, сделать так, чтобы каждый человек в Европе, независимо от уровня дохода, мог позволить себе электричество и тепло в квартире — в том числе поэтому так важно укрепить независимость нашего европейского энергоснабжения».

Кроме того, Бербок сказала о важной роли Италии как союзника нового немецкого правительства, особенно в таких сферах, как перестройка экономики на более экологичную, борьба с пандемией и создание европейской миграционной системы. Новое правительство Германии поставило перед собой честолюбивые цели в отношении суверенной, экологичной и справедливой Европы, напомнила Бербок. «В том, чтобы они однажды смогли стать реальностью, Италия также играет одну из решающих ролей».

Также глава внешнеполитического ведомства Германии призвала европейские страны к проявлению солидарности и ответственности в миграционном вопросе, потому что только так можно добиться исправного выполнения европейских правил и эффективного следования общим ценностям, пишет RND.