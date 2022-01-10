 

Затронет всю планету — эксперты бьют тревогу из-за «стремительного разрушения» Арктики

10.01.2022, 22:00, Новости дня
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Климатологи всерьёз встревожены продолжающимся быстрым потеплением на Крайнем Севере. По их мнению, если тенденция сохранится, то последствия таяния арктических льдов почувствуют на себе и другие регионы, передаёт CBS News.

Согласно последней оценке, некогда устойчиво замёрзшая Арктика вызывает опасения у климатологов. В сегодняшней рубрике Eye on Earth корреспондент CBS Роксана Сабери расскажет, как эти изменения могут затронуть весь земной шар.

Учёные говорят, что они наблюдают в Арктике бесспорные и тревожные изменения. Снег и морской лёд быстро тают. Давно замёрзшая тундра зеленеет. А на самой высокой точке ледяного покрова Гренландии прошлым летом впервые зафиксировали дождь.

РИК ТОМАН, климатолог: Должно нас это беспокоить? Несомненно!

Специалист по климату Рик Томан участвовал в составлении ежегодного Доклада о состоянии Арктики. Это уже 16-й подобный документ, выпущенный Национальным управлением океанических и атмосферных исследований США.

РИК ТОМАН: Даже если в записях закрались ошибки, это не отменяет того, что в 2020 году в некоторых частях Арктики у нас действительно была самая тёплая осень. Лейтмотив  продолжающееся разрушение Арктики.

Разрушение жизней арктических животных и жителей, говорит он.

РИК ТОМАН: Изменения уже произошли. Их невозможно исправить в короткие сроки.

Даже на сибирских землях, некогда охваченных вечной мерзлотой, бушуют лесные пожары. По данным ООН, в 2020-м температура в регионе достигла рекордных +100 °F (+37,7 °С.  ИноТВ).

КЛЭР НУЛЛИС КАПП, официальный представитель Всемирной метеорологической организации: Жара, которую мы наблюдали в Сибири в 2020 году, была бы практически невозможна без изменения климата.

Авторы доклада предупреждают: если мы не ограничим выбросы парниковых газов, то изменения в Арктике могут сказаться на других регионах. Поскольку таяние льда и потепление воды ведут к повышению уровня моря и ускорению глобального потепления.

РОКСАНА САБЕРИ, корреспондент CBS News: Так что мы можем сделать?

РИК ТОМАН: Мы должны резко сократить количество углекислого газа, который люди выбрасывают в воздух. В этом нет никаких сомнений. Уже поздно, но лучшее время для действий было 50 лет назад, а второе лучшее время — прямо сейчас.

По его словам, чем раньше мы примем меры для защиты Арктики, тем больше драматических разрушений, которые оттуда каскадом распространятся на остальную часть планеты, мы сможем остановить.

Роксана Сабери, CBS News, Лондон.

Дата выхода в эфир 09 января 2021 года.



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