Актер Леонид Куравлев госпитализирован в Коммунарку

Народный артист РСФСР Леонид Куравлев госпитализирован в больницу в Коммунарке с пневмонией, сообщил его сын Василий.

«Леонид Вячеславович находится в Коммунарке. Врачи его лечат от пневмонии. Тесты на ковид отрицательные. Мы надеемся на его выздоровление, и для этого есть основания, по словам врачей. Это вся информация», – отметил он, передает ТАСС.

В Коммунарке сообщили, что Куравлев был госпитализирован 5 января. «Находится в 4-й реанимации. Тяжелое состояние на протяжении нескольких дней», – сообщил собеседник.

Куравлев родился 8 октября 1936 года. Среди наиболее известных киноработ – Шура Балаганов в экранизации романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Золотой теленок» (1968, Михаил Швейцер), Жорж Милославский в комедии «Иван Васильевич меняет профессию» по мотивам пьесы Михаила Булгакова «Иван Васильевич» (1973, Леонид Гайдай). Большую популярность у кинозрителей получил трагикомический образ сантехника Афанасия Борщова, воплощенный Куравлевым в комедии «Афоня» (1975, Георгий Данелия).

Напомним, что в октябре российский актер, народный артист РФ Борис Щербаков был госпитализирован с пневмонией.