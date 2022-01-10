 

Песков заявил об отсутствии планов по новым контактам между Путиным и Байденом

10.01.2022, 21:56, Новости дня
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Планов по организации новых контактов между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Джо Байденом пока нет, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Пока нет планов по высшему уровню», – ответил он на вопрос ТАСС, появилась ли ясность насчет организации нового разговора лидеров после проведения в Женеве переговоров РФ – США по гарантиям безопасности.

Напомним, российско-американские переговоры по гарантиям безопасности, продолжавшиеся почти восемь часов, завершились в Женеве. Дискуссии начались около 9 утра (11.00 мск), они проходили за закрытыми дверями и прерывались только на короткий ланч.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков рассказал, что переговоры РФ и США по гарантиям безопасности были сложными, глубокими и конкретными.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Вашингтон перед встречей провел активную словесную артподготовку – и каждое заявление содержит в себе либо передергивание, либо прямую ложь. Москва заявила, что не удовлетворена теми сигналами, которые получает из Вашингтона и Брюсселя перед началом переговоров.



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