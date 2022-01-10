 

Суд отправил в колонию пермяка, угнавшего трактор из мести

10.01.2022, 21:56, Новости дня
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Житель пермских Березников, угнавший трактор и врезавшийся в подъезд любовника жены, отправится на 2,5 года в колонию, сообщили в пресс-службе Добрянского районного суда Пермского края.

«Приговором суда подсудимый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ, в хулиганстве, то есть грубом нарушении общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение суда.

Срок он будет отбывать в колонии общего режима. Ранее сообщалось, что 22-летний парень 15 марта зашел на одну из промышленных баз, сел в чужой трактор Liugong и покинул территорию предприятия.

Мужчина приехал к жилому дому на улице Советской в Добрянске, где протаранил пять машин на парковке и ковшом спецтехники разрушил козырек подъезда. Позже его задержала полиция. Оказалось, что он хотел отомстить ухажеру супруги. 



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