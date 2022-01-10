Состоялась презентация давно ожидаемого смартфона Realme 9i

Как сообщают компетентные источники, давно ожидаемая модель смартфона Realme 9i наконец-то представлена официально. Эксперты отмечают емкий аккумулятор в гаджете, а также наличие в комплекте быстрого зарядного устройства мощностью 33 Вт.

На сегодня разработчик сообщил, что предустанавливает на смартфон операционную систему Android 11. В дальнейшем, разумеется, будет возможность обновиться до двенадцатой версии ОС.

Также производитель сообщает о наличии процессора Qualcomm Snapdragon 680 и поддержки формата связи 5G. Объем оперативной памяти в устройстве составляет 6 ГБ, а основной – 128 Гб. Диагональ экрана, на котором картинка обновляется с частотой 90 Гц, равна 6,6 дюйма. Цена базовой версии – 290 долларов США.