В Женеве завершились переговоры США и РФ по гарантиям безопасности. Они длились почти восемь часов

Российскую делегацию возглавляли замминистра иностранных дел Сергей Рябков и замглавы Минобороны Александр Фомин, делегацию США – первый замгоссекретаря Уэнди Шерман.

Переговоры проходили на территории постпредставительства США при отделении ООН в Женеве в закрытом формате.

Они начались в 8.55 по местному времени (9.55 по Киеву) и продолжались около 7,5 часов без учета перерыва на обед, сообщила в Twitter журналист CNN Дженнифер Хенслер, ссылаясь на слова представителя Госдепартамента США.

JUST IN: Talks between US and Russian officials in Geneva concluded at 4:32pm local time, according to a State Department spokesperson. They lasted roughly 7.5 hours, not accounting for a break for lunch.

— Jennifer Hansler (@jmhansler) January 10, 2022

Брифинги по итогам переговоров еще не начались, однако перед консультациями Шерман писала в Twitter, что США “не будут обсуждать европейскую безопасность без союзников и партнеров”, а госсекретарь США Энтони Блинкен говорил 7 января, что во время переговоров между США и РФ в центре внимания будет “агрессия России по отношению к Украине”.

Вечером 9 января, накануне основного раунда переговоров, Рябков и Шерман провели более чем двухчасовую встречу.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО “в восточном направлении”, отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

Президент РФ Владимир Путин 23 декабря на ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину. По его словам, действия Москвы “будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу”.

29 декабря в Госдепартаменте США сообщили, что в январе проведут переговоры с Москвой по требованиям относительно “гарантий безопасности”: 10 января состоится диалог между Соединенными Штатами и РФ по стратегической стабильности, 12 января Россия и НАТО планируют провести встречу на уровне Совета Россия – НАТО, а на 13 января намечена встреча представителей РФ и ОБСЕ.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

