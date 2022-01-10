 

В Женеве завершились переговоры США и РФ по гарантиям безопасности. Они длились почти восемь часов

10.01.2022, 19:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Российскую делегацию возглавляли замминистра иностранных дел Сергей Рябков и замглавы Минобороны Александр Фомин, делегацию США – первый замгоссекретаря Уэнди Шерман. 

Переговоры проходили на территории постпредставительства США при отделении ООН в Женеве в закрытом формате.

Они начались в 8.55 по местному времени (9.55 по Киеву) и продолжались около 7,5 часов без учета перерыва на обед, сообщила в Twitter журналист CNN Дженнифер Хенслер, ссылаясь на слова представителя Госдепартамента США.  

JUST IN: Talks between US and Russian officials in Geneva concluded at 4:32pm local time, according to a State Department spokesperson. They lasted roughly 7.5 hours, not accounting for a break for lunch.

— Jennifer Hansler (@jmhansler) January 10, 2022

Брифинги по итогам переговоров еще не начались, однако перед консультациями Шерман писала в Twitter, что США “не будут обсуждать европейскую безопасность без союзников и партнеров”, а госсекретарь США Энтони Блинкен говорил 7 января, что во время переговоров между США и РФ в центре внимания будет “агрессия России по отношению к Украине”.

Вечером 9 января, накануне основного раунда переговоров, Рябков и Шерман провели более чем двухчасовую встречу.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО “в восточном направлении”, отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

Президент РФ Владимир Путин 23 декабря на ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину. По его словам, действия Москвы “будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу”.

29 декабря в Госдепартаменте США сообщили, что в январе проведут переговоры с Москвой по требованиям относительно “гарантий безопасности”: 10 января состоится диалог между Соединенными Штатами и РФ по стратегической стабильности, 12 января Россия и НАТО планируют провести встречу на уровне Совета Россия – НАТО, а на 13 января намечена встреча представителей РФ и ОБСЕ.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.11 / Россия решила нарастить потенциал сил сдерживания из-за активности НАТО у границ

08.12 / Новым канцлером ФРГ стал Шольц, Великобритания дополнительно выделит £1 млрд для поддержки Украины. Главное за день

01.04 / Россияне выбрали любимых юмористов

18.04 / В РФ создали импланты с беспроводной зарядкой

07.12 / Лукашенко поручил трудоустроить безработных, чтобы они «не шатались» по улицам

24.02 / “Вакханалия насилия”. Геращенко осудил поведение участников акции в поддержку Стерненко по отношению к полицейским

25.03 / Зеленский подписал закон о продлении установки счетчиков газа до 2023 года

22.09 / Участники ДТП на Остоженке рассказали об аварии в центре Москвы

09.08 / НАСА решило избавиться от «оскорбительных» названий космических объектов

17.12 / Сибирские заготовители трав создадут «президентский» сбор для Путина

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика