 

В Минздраве рассказали, где украинцы могут получить бустерную дозу вакцины от коронавируса

10.01.2022, 18:25, Новости дня
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Об этом заместитель министра здравоохранения по вопросам цифровой трансформации Мария Карчевич рассказала в эфире канала “1+1” 10 января.

“Также может быть инициатива семейного врача, который консультирует и приглашает на вакцинацию. Обратиться можно в любой прививочный пункт или центр массовой вакцинации. Сегодня на территории страны есть достаточное количество вакцин, чтобы и ревакцинировать и ввести третью дозу”, – отметила замминистра.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины против коронавируса от Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax), хотя она не зарегистрирована в стране.

Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля 2021 года. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. Также в Украине разрешили введение третьей (дополнительной) дозы вакцины от коронавируса людям с тяжелыми заболеваниями, граждане начали ее получать 16 декабря.

22 декабря Минздрав разрешил третью ревакцинальную дозу вакцины медикам и работникам домов интернатного типа. 6 января Минздрав Украины разрешил бустерную дозу вакцины против коронавируса всем желающим в возрасте от 18 лет. Ее можно получить не ранее, чем через шесть месяцев после завершения основного курса вакцинации.

Бустерную (ревакцинальную) дозу советуют вводить в период от 181-го до 270-го дня после завершения основного курса вакцинации. Дополнительную дозу вакцины можно получить через 28 дней после основного курса, говорил глава Минздрава Виктор Ляшко.

На 10 января одну дозу прививки получили 14,8 млн украинцев, две дозы – около 14 млн, три  с учетом бустерной дозы – 20,5 тыс.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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