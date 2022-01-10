 

Кива: Суд постановил немедленно вернуть мне охотничий карабин

10.01.2022, 18:25, Новости дня
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“Суд постановил немедленно вернуть мне мой охотничий карабин “Вулкан”. Решение обжалованию не подлежит и вступило в законную силу. [Главе Министерства внутренних дел Украины Денису]…Монастырскому приготовиться приносить публичные извинения и быть готовым к ответственности за свои противозаконные действия, связанные с лишением меня наградного оружия”, – написал он.

Контекст:

15 октября 2021 года, в годовщину убийства лидера Организации украинских националистов Степана Бандеры, Кива обнародовал видео, на котором он с автоматом в руках заявляет, что является лидером “антифашистского движения” в Украине. В конце видео он стреляет из автомата в воздух и устраивает фейерверк.

26 октября генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что в отношении Кивы открыто “достаточно большое количество” производств. В частности, открыто производство в связи с опубликованным им видео, где он стреляет из автомата в день убийства Бандеры.

6 ноября Кива опубликовал видео с “расстрелом” из автомата портретов Бандеры и главнокомандующего Украинской повстанческой армии Романа Шухевича.

16 ноября, Кива сообщил, что “в дом, где проживет его ребенок”, пришли с обысками сотрудники Офиса генпрокурора и ГБР. По мнению политика, его преследуют “по надуманным статьям за политическую позицию”.

В ГБР подтвердили, что проводили следственные действия в доме Кивы в рамках расследования дела по факту публикации депутатом видео с автоматом (ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса – незаконное обращение с оружием).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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