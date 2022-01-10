 

Аэропорт Белгорода возобновил работу после инцидента с самолетом на ВПП

10.01.2022, 18:14, Новости дня
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Белгородский аэропорт продолжил работу после происшествия с вышедшим за пределы взлетно-посадочной полосы самолетом Red Wings, сообщили в воздушной гавани.

«Борт авиакомпании Red Wings отбуксирован на место стоянки. Ожидается прибытие резервного самолета из Москвы (Домодедово) для отправки пассажиров рейса 388 в столицу. Аэродром для приема и выпуска воздушных судов открыт, работает по фактической погоде», – цитирует сообщение представителя аэропорта РИА «Новости».

Он пояснил, что сейчас задержаны на прилет и вылет рейсы из Петербурга (Pegas Fly), из московских аэропортов Шереметьево («Аэрофлот») и Домодедово (S7).

На данный момент в белгородском аэропорту туман, видимость по полосе составляет 600 метров, вертикальная видимость – 50 метров.

Ранее сообщалось, что приземлявшийся в белгородском международном аэропорту пассажирский самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На его борту находились 47 пассажиров и шесть членов экипажа, никто не пострадал. Аэропорт приостанавливал работу из-за инцидента.



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