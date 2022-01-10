 

В Украине несовершеннолетние смогут получить 1 тыс. грн за вакцинацию

10.01.2022, 17:40, Новости дня
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Программа для несовершеннолетних будет работать в рамках действующей программы “єПідтримка”. Выплаты смогут получить украинцы в возрасте 12–18 лет, прошедшие полный курс вакцинации против COVID-19.

Других подробностей о выплате средств за вакцинации для подростков в Офисе президента не сообщили.

Контекст:

Сейчас выплату 1 тыс. грн могут получить совершеннолетние украинцы, которые прошли полный курс вакцинации от COVID-19. Деньги граждане получают на специальную виртуальную платежную карту. С начала 2022 года некоторые банки начали выпускать пластиковые карты.

Эти деньги можно потратить только на определенный перечень услуг: в музеях, кинотеатрах, театрах, книжных магазинах, спортзалах, на выставках, а также на авиа- и железнодорожные билеты на поездки в пределах Украины

Украинцы смогут использовать средства в течение четырех месяцев со дня их поступления на счет, а в случае неиспользования сумма будет возвращена государству.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что полностью вакцинированные украинцы старше 60 лет с 2022 года смогут потратить 1 тыс. грн за прививку на социальные нужды, в частности на покупку лекарств. Однако пока эту функцию не внедрили.

В 2021 году на программу выделили 8 млрд грн. Из них 6,4 млрд грн уже перевели украинцам.


Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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