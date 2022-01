В Лос-Анджелесе в самолет, совершивший аварийную посадку, врезался поезд

“Полицейские проявили героизм и решительность и спасли жизнь пилоту, который совершил вынужденную посадку на железнодорожных путях на перекрестке Сан-Фернандо-роуд и Осборн-стрит, как раз перед тем, как встречный поезд столкнулся с самолетом”, – говорится в сообщении.

Полиция также опубликовала видео с нагрудной камеры одного из полицейских. Осторожно, шокирующие кадры.

Foothill Division Officers displayed heroism and quick action by saving the life of a pilot who made an emergency landing on the railroad tracks at San Fernando Rd. and Osborne St., just before an oncoming train collided with the aircraft. pic.twitter.com/DDxtGGIIMo

— LAPD HQ (@LAPDHQ) January 10, 2022

Как пояснил Reuters очевидец происшествия Луис Хименес, самолет после неудачной попытки взлета из аэропорта Уайтмен сумел сесть на загруженном железнодорожном переезде. По словам Хименеса, полицейские спасли пилота за несколько минут до столкновения, причем в результате удара самолет разлетелся на куски и в свидетеля “чуть не попал обломок”.

По словам официального представителя пожарной охраны Лос-Анджелеса Брайана Хамфри, кроме пилота, людей в самолете не было. Парамедики доставили пилота в больницу, он находится в стабильном состоянии, сообщил CBS Los Angeles.

Движение поездов в этом районе ограничили на время, которое понадобилось, чтобы убрать обломки самолета с путей.

