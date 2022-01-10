 

В Днепре присвоили 4,5 млн грн, выделенные ЕБРР на повышение энергоэффективности школ и детских садов – полиция

10.01.2022, 16:55, Новости дня
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По информации полиции в схеме участвовали семь человек – руководители и владельцы коммерческих структур, а также коммунального предприятия. Они разработали план действий по присвоению средств, выделенных ЕБРР.

“Кредитные средства были предназначены для внедрения энергоэффективных мероприятий в школах и дошкольных детских заведениях Днепра, а именно – замена окон, ремонт кровли, утепление фасадов, замена теплооборудования. Как выяснили правоохранители, работы производились по завышенной стоимости, а материалы не соответствовали техническим нормам, указанным в тендерной документации. Некоторые материалы даже производились кустовым» способом на местах проведения строительных работ”, – отметили в сообщении.

Госбюро расследований летом прошлого года сообщили организатору и участникам схемы о подозрении. 4 января 2022 года обвинительные акты в отношении фигурантов направили в суд.

Открыты производства по ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением);  ч. 1 ст. 366 (служебный подлог); ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

Обвиняемым может грозить лишение свободы сроком от семи до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

Контекст:

27 октября 2021 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что приоритетом украинской власти становятся поиск альтернативных источников топлива, развитие возобновляемой энергетики и энергомодернизация.

В 2022 году правительство Украины планирует начать масштабную программу энергомодернизации страны. “Внедрение мер по энергоэффективности в коммунальной сфере может обеспечить до $1,5 млрд экономии ежегодно”, – сообщил премьер 30 октября.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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