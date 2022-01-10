Автомобиль Tesla превратили в устройство для майнинга криптовалют

Любая майнинговая ферма требует больших затрат электроэнергии. Отсутствие доступа к «мощной розетке» останавливает многих, говорят эксперты. Но американец Сирадж Равал, проживающий в Сан-Франциско, нашел необычное решение данной проблемы.

Так как на было возможности подключиться к «розетке», то он использовал купленный электромобиль Tesla Model 3. Уж там-то в аккумуляторе энергии предостаточно, а заряжать его можно без всяких проблем и дополнительных разрешений. В багажнике умелец установил кластер для видеокарт и запустил процесс майнинга.

Этим американец занимается с 2018 года, хотя рассказал о своих успехах он только сейчас. По словам автора идеи, в прошлом году удавалось добывать эфириума на 800 долларов в месяц.