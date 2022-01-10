Акция протеста началась у офиса адвоката Джоковича в Мельбурне

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10.01.2022, 16:00, Новости дня
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Люди с сербскими флагами вышли на акцию протеста к офису адвоката теннисиста Новака Джоковича в Мельбурне с требованием отпустить спортсмена.

Полиция применила против протестующих слезоточивый газ. Видео опубликовано в Telegram-канале «RT на русском».

Между тем пограничники провели допрос Джоковича в аэропорту без его адвоката. По данным СМИ, теннисист просил дать ему отдохнуть после 14-часового перелета, но ему отказали.

Напомним, пограничная служба Австралии сообщила об аннулировании визы Джоковича. Позднее адвокаты сербского теннисиста подали апелляцию в федеральный суд на это решение. В четверг австралийские власти сообщили, что не планируют депортировать Джоковича до новых слушаний, назначенных на понедельник.

Напомним, 6 января СМИ сообщили, что Джокович, австралийскую визу которого аннулировали, был размещен в отеле в Мельбурне, где содержатся не менее 46 беженцев.

Позже журналистка Ксения Павлович МакЭтир со ссылкой на отца Джоковича сообщило, что правительство Австралии приняло решение арестовать теннисиста.

Джокович приехал в Австралию на чемпионат Australian Open, который начнется 17 января. В сети появился результат ПЦР-теста теннисиста (на скриншоте): 16 декабря он был положительным.

Как отмечается, спортсмен перенес болезнь легко, 22 декабря он уже не был инфицирован COVID-19 и отказался прививаться. По мнению властей страны, перенесенная недавно болезнь не является причиной для отказа от прививки.



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