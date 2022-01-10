Петриненко: Ани Лорак и Повалий пошли на то, что наша страна для них ничего не значит

“Есть вещи, которые важнее твоего личного успеха или тех денег, которые ты можешь заработать. Слава же бывает разной. Сейчас у Ани Лорак тоже слава. Но какая она, эта слава? Или у Таи Повалий. Они пошли на то, что наша страна для них ничего не значит, а значит собственная карьера”, – заявил он.

Петриненко подчеркнул, что он, вернувшись из РФ в Украину, также продолжал получать предложения строить карьеру там, но отказался.

“У меня немного все это по-другому. Я не продаю за деньги душу”, – подытожил он.

ВИДЕОВидео: ОsтаNNя Барикада / YouTube

Контекст:

Тарас Петриненко родился в 1953 году в Киеве.

Музыкальную карьеру начала в 1969 году, выступая в составе группы “Эней”. С 1982 года жил и работал в России, выступая в составе тульского коллектива “Красные маки”. По словам певца, он переехал в Россию из-за запрета исполнять в Украине песни собственного сочинения. В 1987 году певец вернулся в Украину.

Самые известные песни Петриненко – “Пісня про пісню”, “Господи, помилуй нас”, “Любов моя” и другие. В 1999 году Петриненко удостоился звания народный артист Украины.

После оккупации Крыма Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко в апреле 2021 года, комментируя выступления украинских артистов в России после оккупации Крыма и начала вооруженного конфликта на Донбассе, заявил, что Украина не может запретить им гастролировать на территории страны-агрессора.

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