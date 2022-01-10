Власти Украины осудили насилие в ходе беспорядков в Казахстане

МИД Украины осудил применение насилия в ходе беспорядков в Казахстане и выразил соболезнования в связи с гибелью граждан этой страны, говорится в заявлении ведомства.

«Осуждаем насилие, вспыхнувшее в ряде казахстанских городов и приведшее к многочисленным жертвам. Выражаем соболезнования в связи с гибелью казахстанцев, с которыми украинцы связывают многолетние связи дружбы и взаимного уважения», – передает РИА «Новости» со ссылкой на украинский МИД.

Отмечается, что сейчас важно принять максимальные меры для деэскалации ситуации и предотвращения дальнейшего насилия, чтобы гарантировать соблюдение прав человека.

Напомним, массовые протесты в Казахстане начались в начале 2022 года. Сначала причиной недовольства граждан стало повышение цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики. В беспорядках принимали участие мародеры и боевики.

В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.

Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление.

Всего за время беспорядков погибли 164 человека. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.