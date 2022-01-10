 

Volkswagen представила обновленный седан Bora

10.01.2022, 14:38, Новости дня
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Немецкий автогигант Volkswagen представил обновленный седан Volkswagen Bora.

Дизайнеры существенно потрудились над внешним видом автомобиля, которые имеет более современный дизайн кузова. Кроме того, новинка Bora обладает стильными бамперами, решеткой радиатора, светодиодными фарами. Представленный экземпляр выполнен на платформе MQB. Под капотом седана в базовой версии установили 1,2-литровый мотор на 116 л.с. мощности.

В улучшенном исполнении разработчики применили 1,4-литровый турбированный двигатель с мощностью 150 л.с. модель получила современные системы безопасности, включая опцию предотвращения столкновений. Начальная цена новинки составит от 1,14 миллиона рублей.



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