Mazda запатентовала новую модель

Японский автогигант Mazda объявил о планах продолжить выпуск автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

Руководство марки уже поделилось новым проектом, подтверждающим вышеуказанные планы. В частности, инженеры всерьез взялись за разработку нового роторного силового агрегата. Также продемонстрированы патентные снимки, демонстрирующие агрегат. Гибридная новинка получит систему заднего привода.

Ранее уже неоднократно удавалось найти патенты, посвященные гибридным новинкам от Mazda, однако реализация в серийной технике пока не осуществлялась. Более того, разработчики уже активно осуществляют разработку, однако точные сроки выхода агрегата и новых моделей пока не озвучиваются.