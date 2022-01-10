 

Mazda запатентовала новую модель

10.01.2022, 14:38, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Японский автогигант Mazda объявил о планах продолжить выпуск автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

Руководство марки уже поделилось новым проектом, подтверждающим вышеуказанные планы. В частности, инженеры всерьез взялись за разработку нового роторного силового агрегата. Также продемонстрированы патентные снимки, демонстрирующие агрегат. Гибридная новинка получит систему заднего привода.

Ранее уже неоднократно удавалось найти патенты, посвященные гибридным новинкам от Mazda, однако реализация в серийной технике пока не осуществлялась. Более того, разработчики уже активно осуществляют разработку, однако точные сроки выхода агрегата и новых моделей пока не озвучиваются.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.02 / Сборная Украины занимает 24-е место в рейтинге ФИФА

26.03 / “Нафтогаз” предупредил о перебоях с отоплением. Проблемы с теплом могут быть в 15 регионах Украины

18.11 / В ДР Конго заявили о преодолении вспышки Эболы

02.07 / Роботов научили плавать как рыба

16.12 / France 24 – потепление в Арктике идёт вдвое быстрее, чем в других частях планеты

22.04 / Грета Тунберг обвинила страны в лоббировании ископаемого топлива

16.07 / Армения и Азербайджан сообщили о возобновлении столкновений

30.06 / Звезда “Чудо-женщины” Гадот в третий раз стала матерью и показала новорожденную дочь

06.05 / Volkswagen назначил дебют нового кроссовера Tiguan Allspace 2022 года на 12 мая

29.10 / Россиянам объяснили правила возврата дорогих покупок в нерабочие дни

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика