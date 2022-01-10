В Украине за сутки зафиксировано меньше 2 тыс. новых случаев COVID-19

Среди заболевших 94 ребенка и 41 медработник.

Выздоровело 3517 человек, госпитализировано 1064 пациента, 86 больных умерли.

8 января в Украине за сутки выявили 2810 новых случаев заболевания СOVID-19, 7 января подтвердили 3195 новых случаев коронавирусной инфекции, 6 января обнаружили 7177 новых случаев, 5 января – 6632.

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За все время пандемии в Украине заболело 3 704 442 человека, выздоровело 3 514 786 человек, летальных исходов – 97 325.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, говорил 11 октября 2021 года министр здравоохранения Виктор Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.

Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, заявили 24 ноября в Национальной академии наук Украины.

С 30 декабря все регионы Украины находятся в “желтой” зоне эпидемической опасности.

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