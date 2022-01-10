 

В Черниговской области произошло ДТП с участием микроавтобуса, в котором пострадали 11 человек

10.01.2022, 9:28, Новости дня
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“9 января в 21.30  вблизи с. Городище Нежинского района на автодороге М-02 “Кипти – Глухов – Бачевск” в результате столкновения легкового автомобиля и микроавтобуса пострадало 11 человек, из них один ребенок 2010 года рождения, которые с травмами разной степени тяжести госпитализированы в лечебные учреждения”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что для разблокирования пострадавших из поврежденных автомобилей были привлечены девять спасателей и три единицы техники ГСЧС.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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