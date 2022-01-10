В Черниговской области произошло ДТП с участием микроавтобуса, в котором пострадали 11 человек

“9 января в 21.30 вблизи с. Городище Нежинского района на автодороге М-02 “Кипти – Глухов – Бачевск” в результате столкновения легкового автомобиля и микроавтобуса пострадало 11 человек, из них один ребенок 2010 года рождения, которые с травмами разной степени тяжести госпитализированы в лечебные учреждения”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что для разблокирования пострадавших из поврежденных автомобилей были привлечены девять спасателей и три единицы техники ГСЧС.

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