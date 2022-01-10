 

Ученые рассказали о влиянии сверхновых на условия для жизни на Земле

10.01.2022, 9:25, Новости дня
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Нам только кажется, что события, происходящие далеко за пределами Солнечной системы, никак не влияют на земную жизнь. Как утверждают ученые, взрывы сверхновых и условия для живых организмов на Земле тесно связаны.

Представители науки сравнили концентрацию органических веществ в земных отложениях, относящихся к разным периодам эволюции, и датами образования сверхновых, и установили четкую корреляцию. Она прослеживается, как минимум, в течение трех с половиной миллиардов лет, уточняют исследователи.

Оказывается, климат на нашей планете менялся после каждого взрыва сверхновой. Чаще всего, после каждого такого события значительно увеличивается разница температуры на экваторе и на полюсах. В результате появляются новые биологические системы и исчезают старые.



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