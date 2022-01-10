 

За сутки боевики на Донбассе дважды нарушили режим тишины, украинский военный получил боевую травму – штаб ООС

10.01.2022, 8:44, Новости дня
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“За прошедшие сутки, 9 января, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано два нарушения режима прекращения огня с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил боевую травму”, – говорится в сводке.

В пресс-центре сообщили, что сейчас воин находится в лечебном заведении, состояние его здоровья – удовлетворительное.

По данным штаба, в сторону Попасной боевики открывали огонь из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов, противотанковых ракетных комплексов и крупнокалиберных пулеметов. Вблизи Катериновки оккупанты обстреливали позиции украинских защитников из минометов калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В сообщении подчеркнули, что в ответ украинские военные открывали огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

“По состоянию на 7.00 10 января нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано”, – добавили в штабе.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1274544603038153

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В июле 2020 года Офис президента Украины сообщил, что трехсторонняя контактная группа в ходе видеоконференции согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. Перемирие вступило в силу 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях его нарушения боевиками.

С начала 2021-го в боях на Донбассе погибло 65 украинских военнослужащих, 263 были ранены, проинформировали в Генштабе ВСУ 23 декабря.

22 декабря 2021 года, перед новогодними и рождественскими праздниками, трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня. Боевики нарушили эти договоренности в первые же сутки.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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