 

В Украине установили рекорд по самому массовому исполнению колядки “Нова радість стала”

10.01.2022, 1:24, Новости дня
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“Сегодня установили рекорд – самое массовое исполнение колядки “Нова радість стала”. Категория рекорда – искусство. Зафиксировали 4471 участника. Считали по формулярам в кассах, где записывались люди, которые приходили на мероприятие”, – рассказала Общественному эксперт Книги рекордов Украины Татьяна Розвадовская.

Она сообщила, что предыдущий рекорд был установлен в 2017 году. Тогда в Дрогобыче Львовской области в унисон заколядовали 828 человек. Также есть рекорд по самому массовому исполнению “Щедрика” – 3500 человек.

ВИДЕОВидео: Лариса Іроденко / YouTube


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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