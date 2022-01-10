 

На встрече с замглавы МИД РФ заместитель госсекретаря США подчеркнула “свободу суверенных наций выбирать для себя союзы” – Госдеп

10.01.2022, 1:24, Новости дня
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Шерман сопровождал начальник оперативного отдела Объединенного штаба генерал-лейтенант Джеймс Мингус, а Рябкова – заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин.

Шерман и Рябков, по словам Прайса, обсудили “двусторонние темы, которые обе стороны будут обсуждать в ходе внеочередной встречи в рамках Диалога о стратегической стабильности 10 января”.

“Заместитель госсекретаря подчеркнула приверженность Соединенных Штатов международным принципам суверенитета, территориальной целостности и свободы суверенных наций выбирать свои собственные союзы. Заместитель госсекретаря подтвердила, что Соединенные Штаты будут приветствовать подлинный прогресс посредством дипломатии. Соединенные Штаты обсудят определенные двусторонние вопросы с Россией на встрече Диалога стратегической стабильности, но не будут обсуждать европейскую безопасность без наших европейских союзников и партнеров”, – говорится в сообщении.

Также на встрече Шерман подчеркнула, что обсуждение некоторых вопросов будет отложено до заседания Совета Россия–НАТО в Брюсселе 12 января и заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене 13 января.

Как сообщает РБК, Рябков и Шерман общались более двух часов.

“Потрясающе. Разговор был сложный, но деловой. Я думаю, что завтра время не будем тратить зря”, – сказал он журналистам после консультаций.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО “в восточном направлении”, отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

Президент РФ Владимир Путин 23 декабря на ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину. По его словам, действия Москвы “будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу”.

29 декабря в Госдепартаменте США сообщили, что в январе проведут переговоры с Москвой по требованиям относительно “гарантий безопасности”: 10 января состоится диалог между Соединенными Штатами и РФ по стратегической стабильности, 12 января Россия и НАТО планируют провести встречу на уровне Совета Россия – НАТО, а на 13 января намечена встреча представителей РФ и ОБСЕ.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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