 

В Винницкой области столкнулись легковой автомобиль и грузовик, погибло три человека

09.01.2022, 20:14, Новости дня
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При въезде в пгт Тыврив около 13.00 в воскресенье столкнулись авто Dacia и грузовик “ГАЗ 52”.

“31-летний водитель легковой машины не справился с управлением транспортного средства, выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем “ГАЗ 52″. В результате аварии водитель легковушки и два его пассажира от полученных повреждений погибли на месте происшествия”, – говорится в сообщении.

Личности погибших устанавливаются.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее за собой гибель нескольких человек). Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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