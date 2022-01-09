В Винницкой области столкнулись легковой автомобиль и грузовик, погибло три человека

При въезде в пгт Тыврив около 13.00 в воскресенье столкнулись авто Dacia и грузовик “ГАЗ 52”.

“31-летний водитель легковой машины не справился с управлением транспортного средства, выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем “ГАЗ 52″. В результате аварии водитель легковушки и два его пассажира от полученных повреждений погибли на месте происшествия”, – говорится в сообщении.

Личности погибших устанавливаются.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее за собой гибель нескольких человек). Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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