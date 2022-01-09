В Подмосковье женщина сбила насмерть годовалого ребенка

В подмосковных Мытищах женщина за рулем Nissan во время парковки возле своего дома на Пионерской улице сбила годовалого ребенка.

Как информирует «Пятый канал», женщина начала парковаться, как вдруг неожиданно услышала женские крики. Вероятно, мать ребенка начала бить по машине, но было уже поздно. Ребенок погиб еще до приезда скорой помощи.

Прокуратура Московской области организовала проверку по факту ДТП. В ходе проверки, проведение которой поручено Мытищинской городской прокуратуре, будут установлены обстоятельства и причины произошедшего. Подробности случившегося уточняются.

Ранее в Тюмени водитель такси сбил женщину с шестилетним ребенком, когда они переходили дорогу по пешеходному переходу.