 

Россияне попросили Кабаеву «разогнать голубятню» на телевидении

09.01.2022, 19:37, Новости дня
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Поклонники российской олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Алины Кабаевой позитивно восприняли ее публичную критику российского телевидения, а также попросили повлиять на него.

В интервью для портала Moscow-baku.ru Кабаева рассказала о том, как непросто было добиться трансляции по российскому телевидению с целью популяризации художественной гимнастики детского спортивного праздника – фестиваля «Алина», информирует «Московский комсомолец».

Поклонники Кабаевой стали активно комментировать в Сети это заявление и требовать, чтобы руководство российских телевизионных каналов изменило свои приоритеты.

Пользователи соцсетей отметили, что смотреть российское телевидение в последние годы невозможно из-за большого количества низкопробных шоу.

«А может, Алина Кабаева разгонит этот голубятник? На нее вся надежда», – высказал мнение один из пользователей.

Еще одна подписчица написала, что телеканалам проще «трясти грязным бельем», чем показывать спортивный праздник.

Ранее латвийское телевидение высмеяли за перевод концерта Depeche Mode.



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