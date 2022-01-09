Блогеры возмутились словами Кутикова об СССР

Советский и российский музыкант, бас-гитарист, вокалист и композитор группы «Машина времени» Александр Кутиков рассказал о своей жизни при СССР, он рассказал, что с радостью воспринял превращение страны из «империи зла в оплот свободы», его слова возмутили пользователей соцсетей.

Он также признался, что в то время его спасала только музыка. Сначала он полюбил классику, а потом, когда услышал The Beatles, понял, что «для советской страны и ее советского искусства я совершенно потерянная личность», информирует «Московский комсомолец».

Кутиков подчеркивает, что когда Советский Союз в конце 80-х и начале 90-х «превратился из империи зла в оплот свободы, это была огромная радость не только для нас, а для всего мира».

Его слова об СССР возмутили пользователей соцсетей.

«Я думаю, потерянный Кутиков небольшая трагедия для страны, об этом и думать смешно. А вот сколько мы людей потеряли из-за распада СССР, в том числе умерших, погибших и т.д., одним Кутиковым вряд ли заменишь, вследствие его низкого, вернее никому не нужного и сейчас, по сути, потенциала. Похоже все музыканты из «Машины времени», поднявшись в СССР и обязанные ему тем, кем они стали, его же и ненавидят, парадокс.. А уж о коммуналке смешно читать….. У людей и коммуналки не было, в бараках жили, да общагах», – возмутился Влад С.

«Был потерян? Так он для музыки и не находился», – написал Дмитрий Шубин.

«И не находился, раз так пишешь про Союз. И все из-за того, что выселили из 4х комнатной квартиры в коммуналку», – также написала Галина Бакарченко.

При этом нашлись и те, кто встал на сторону артиста.

«Ну все, понабежали совки, вдобавок еще и офигенно разбирающиеся в музыке. Вы сами-то собой что представляете? Ничто!» – оставил комментарий пользователь с ником «это твоя родина сынок».

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