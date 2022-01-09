 

В минздраве Казахстана опровергли опубликованную информацию о числе погибших

09.01.2022, 17:18, Новости дня
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Казахстанские СМИ 9 января опубликовали со ссылкой на министерство здравоохранения информацию, согласно которой с начала январских протестов в стране погибли 164 человека.

Orda обратилось за подтверждением в минздрав страны, где ответили, что министерство не давало таких цифр.

По данным издания, официальный Telegram-канал CORONAVIRUS2020.KZ, ставший источником опубликованной статистики, ведет министерство информации и общественного развития. В этом ведомстве журналистам сказали, что публикация – “техническая ошибка”. В министерстве пояснили, что пост в канале был не удален и опровержение не опубликовано из-за проблем с доступом в интернет в стране.

На момент публикации новости пост уже удален. 

Таким образом, официальные данные о жертвах и пострадавших среди активистов не обновлялись с 6 января. Тогда в МВД страны заявили, что 26 протестующих погибли, 18 ранены; в минздраве – что в ходе беспорядков пострадали более 1 тыс. человек.

У протестующих нет централизованного штаба и информацию от них о количестве погибших и пострадавших никто не озвучивал, но гражданские активисты уверены, что оно значительно больше, чем называли власти. 

Среди правоохранителей по данным на утро 9 января погибли 16 человек, пострадали более 1300, сообщали в МВД. 

Контекст:

Митинги в Казахстане начались 2 января, когда сотни жителей Жанаозена, нефтяного города в Мангистауской области, вышли к зданию акимата с протестом против повышения цен на автомобильный газ. В дальнейшем протесты начались и в других городах, в том числе Уральске, Атырау, Актобе, Алматы, столице Нур-Султане.

4 января протесты переросли в беспорядки и стычки митингующих с правоохранителями. В Алматы протестующие ворвались в мэрию, после чего там начался пожар. Сообщалось также о захвате аэропорта в городе. Позже власти объявили о его освобождении от протестующих.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку. Также он поручил антимонопольному органу ввести на 180 дней государственное регулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизельное топливо и сместил первого президента страны Нурсултана Назарбаева с должности председателя Совета безопасности Казахстана. Несмотря на это, протесты в стране продолжаются.

5 января на всей территории Казахстана был введен режим чрезвычайного положения. В стране на фоне акций протеста отключали интернет.

Вечером 5 января Токаев заявил о “террористической угрозе” в Казахстане и попросил помощи у стран ОДКБ. В тот же день на заседании совета коллективной безопасности ОДКБ было принято решение направить в Казахстан миротворческие силы. Они уже “приступили к выполнению задач” в этой стране. Всего от ОДКБ в Казахстан будут отправлены 2,5 тыс. военных из стран – членов организации, заявил ее генсек Станислав Зась.

Вечером 6 января казахстанские силовики заявили, что освободили центр Алматы от протестующих, СМИ сообщали, что по людям, стоявшим на площади, открыли огонь, были убитые и раненые.

Токаев 7 января заявил, что разрешил силовикам без предупреждения стрелять на поражение по протестующим.

Утром 9 января в МВД Казахстана заявили, что “во всех регионах страны ситуация стабилизирована”, власти восстановили контроль над зданиями региональных администраций. Число задержанных, по официальным данным, превысило 5 тыс. человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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