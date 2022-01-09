 

Захарова назвала время переговоров РФ и США по безопасности

09.01.2022, 15:41, Новости дня
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Первый раунд российско-американских переговоров по вопросам безопасности в Женеве запланирован на вечер 9 января, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире «России-1».

«Сегодня приземлился самолет уже в Женеве с нашими дипломатами и военными, у которых на вечер 9 января намечен первый раунд узкого состава переговоров с американцами по проблематике безопасности. Завтра эта работа будет продолжена уже в широком формате. Соответственно, два дня – 9 и 10 января – они посвятят переговорному процессу», – передает ТАСС ее слова.

По словам Захаровой, российская делегация прибыла в Женеву на переговоры с США по гарантиям безопасности с рабочим настроем и желанием заниматься конкретными вопросами. «У нас, главное, рабочее настроение, рабочий настрой, понимание реалий и желание действительно заниматься конкретными вопросами безопасности. Это будет беседа российских профессионалов с американскими партнерами, а кем прикинутся или кем себя проявят американцы, мы посмотрим. Наши специалисты туда поехали с желанием участвовать в конкретной работе», – отметила представитель МИД.

В данный момент российская делегации находится в Женеве для участия в переговорах с США по гарантиям безопасности. В состав межведомственной делегации вошли представители МИД и Минобороны России. Как отметил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, диалог с США может ограничиться одной встречей.



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