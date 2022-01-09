Женщина забралась на крышу такси в Реутово

Жители Реутово стали свидетелями странного инцидента: женщина забралась на крышу машины таксиста, решив, что он обсчитал ее в стоимости поездки.

На кадрах видно, что девушка стоит ногами на крыше машины и разговаривает с поддержкой такси. Она утверждает, что таксист обманул ее и потребовал большую сумму после завершения поездки, опубликовано в Instagram-аккаунте ReutovSos.

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(@reutovsos)

«Как она, интересно, туда забралась? Меня всегда этот вопрос интересовал», – задался вопросом в комментариях к публикации пользователь под ником Pinkorta.

В конце декабря в городе Тосно в Ленинградской области таксист разругался с пассажиркой: он порвал ей куртку и выстрелил из пистолета в воздух.

А в начале декабря таксист в Петербурге напал на своих пассажиров с ножом. Между водителем и двумя нетрезвыми пассажирами произошел конфликт. Один из потерпевших погиб, было возбуждено уголовное дело. Сам подозреваемый таксист объяснил, что в тот день очень хотел попасть домой, а жертва и его приятель заставляли кружить по городу и заезжать за алкоголем.