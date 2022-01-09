 

Казахстанцы на границе рассказали о связанных с возвращением на родину страхах

09.01.2022, 15:41, Новости дня
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Казахстанцы, которые возвращаются домой через пропускной пункт Ак-Жол на границе Казахстана и Киргизии сердятся, что приходится ехать через Бишкек и не одобряют мародерство и грабежи.

«Сложность в том, что в моей стране происходит черт его знает что, и я не могу попасть в свой родной город, в свой аэропорт не могу прилететь. Вынужден приехать так. Братьям-киргизам – рахмет, здесь все организованно, все хорошо», – рассказал РИА «Новости» мужчина, житель Казахстана, который уезжал за границу по работе, домой он вынужден возвращатся через аэропорт в Бишкеке. Он добавил, что не представляет, как будет добираться до Алма-Аты после прохождения границы. Мужчина добавил, что грабежи и мародерство «не типичны» для алматинцев.

Еще один человек, возвращающийся из Киргизии в Казахстан – молодая девушка в белой куртке и платке. Она рассказала, что ей страшно возвращаться домой. «Но у меня там родные есть, поэтому возвращаюсь», – добавила она.

Девушка с ребенком, которая следовала из Казахстана в Киргизию рассказала, что «прежде чем пройти (границу), я простояла три часа, чтобы получить добро. Я не знаю, с чем это связано».

В Казахстане она была в Кордае – это маленькое село неподалеку от границы. Там, по словам девушки, спокойно, причем так было и в дни протестов.

О ситуации на границе в первые дни протестов в Казахстане корреспонденту агентства рассказал местный таксист.

«Когда только начинались протесты, события были – черные джипы проезжали сюда. Черные, затемненные джипы, крутые. Но в целом обстановка на границе была нормальной».

Кроме того, он передал корреспонденту агентства то, что рассказывали ему пассажиры: якобы казахстанские пограничники отбирали телефоны у переходивших границу (из Казахстана в Киргизию) и стирали все фото и видео на них.

Ранее в Казахстане акции протеста, спровоцированные резким ростом цен на газ, переросли в массовые погромы. В Алма-Ате захватили международный аэропорт, который участники беспорядков позднее разгромили. В городе началась антитеррористическая спецоперация, власти сообщили об освобождении аэропорта. При этом, по данным СМИ, погибли двое военных. В четверг воздушная гавань Алма-Аты приостановила работу.

Напомним, в пятницу официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что миротворцы РФ совместно с правоохранительными органами Казахстана взяли под полный контроль аэропорт Алма-Аты.



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