Токаев удалил твиты о “20 тыс. бандитов и террористов” в Алматы

7 января Токаев заявил, что в Казахстане действуют “террористы”, которые говорят “не по-казахски”.

“Бандиты и террористы очень хорошо обучены, организованы и получают команды из специального центра. Некоторые из них говорили не по-казахски. На Алматы было не менее шести волн нападений террористов общей численностью 20 тыс. человек”, – говорилось в заявлении.

Президент Казахстана также заявил, что упомянутые люди “избивали и убивали милиционеров и молодых солдат, поджигали административные здания, грабили частные дома и магазины, убивали мирных граждан, насиловали молодых женщин”.

“Моя основная точка зрения – никаких переговоров с террористами, мы должны их убить”, – говорилось в ныне удаленном сообщении президента.

Сейчас эта часть заявления Токаева о ситуации в стране не отображается, остались только сообщения о том, что “протесты в ряде областей привели к эскалации насилия”, начале контртеррористической операции и развертывании миротворческих контингентов сил государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности.

Скриншот: Qasym-Jomart Toqayev / Twitter

В то же время, несмотря на удаление наиболее радикальных высказываний главы государства, общая позиция властей Казахстана по происходящему в стране не изменилась.

“Анализ ситуации показал, что Казахстану грозит вооруженный акт агрессии, хорошо подготовленный и скоординированный преступниками и террористическими группами, обученными за пределами страны”, – говорится в твите Токаева, который остался не удаленным.

The analysis of the situation showed that Kazakhstan is facing an armed act of aggression well prepared and coordinated by perpetrators and terrorist groups trained outside the country.

— Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) January 7, 2022

Кроме того, 9 января и.о. министра внутренних дел республики Ерлан Тургумбаев повторил, что 5 января в центр Алматы “прибыли 20 тыс. человек, которые были хорошо вооружены и организованы”, сообщил государственный телеканал “Хабар 24”. Протестующих он называл “преступниками”, обвинил в мародерстве, разбое и нападениях на мирных жителей.

Контекст:

Митинги в Казахстане начались 2 января, когда сотни жителей Жанаозена, нефтяного города в Мангистауской области, вышли к зданию акимата с протестом против повышения цен на автомобильный газ. В дальнейшем протесты начались и в других городах, в том числе Уральске, Атырау, Актобе, Алматы, столице Нур-Султане.

4 января протесты переросли в беспорядки и стычки митингующих с правоохранителями. В Алматы протестующие ворвались в мэрию, после чего там начался пожар. Сообщалось также о захвате аэропорта в городе. Позже власти объявили о его освобождении от протестующих.

5 января президент Казахстана Токаев отправил правительство в отставку. Также он поручил антимонопольному органу ввести на 180 дней государственное регулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизельное топливо и сместил первого президента страны Нурсултана Назарбаева с должности председателя Совета безопасности Казахстана. Несмотря на это, протесты в стране продолжаются.

5 января на всей территории Казахстана был введен режим чрезвычайного положения. В стране на фоне акций протеста отключали интернет.

Вечером 5 января Токаев заявил о “террористической угрозе” в Казахстане и попросил помощи у стран Организации Договора о коллективной безопасности, куда, кроме Казахстана, входят Армения, Беларусь, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. В тот же день на заседании совета коллективной безопасности ОДКБ было принято решение направить в Казахстан миротворческие силы. Они уже “приступили к выполнению задач” в этой стране. Всего от ОДКБ в Казахстан будут отправлены 2,5 тыс. военных из стран – членов организации, заявил ее генсек Станислав Зась.

Вечером 6 января казахстанские силовики заявили, что освободили центр Алматы от протестующих, СМИ сообщали, что по людям, стоявшим на площади, открыли огонь, были убитые и раненые.

Токаев 7 января заявил, что разрешил силовикам без предупреждения стрелять на поражение по протестующим.

По состоянию на 9 января МВД Казахстана сообщило, что среди правоохранителей погибли 16 человек, пострадали более 1300. Данные о жертвах среди протестующих не обновлялись с 6 января – тогда МВД страны сообщало, что среди участников протеста 26 погибли и 18 были ранены. По данным минздрава Казахстана на 6 января, в результате беспорядков в стране пострадали более 1 тыс. человек, около 400 были госпитализированы.

У протестующих нет централизованного штаба и информацию от них о количестве погибших и пострадавших никто не озвучивал, но гражданские активисты уверены, что оно значительно больше, чем называли власти.

Утром 9 января в МВД Казахстана заявили, что “во всех регионах страны ситуация стабилизирована”, власти восстановили контроль над зданиями региональных администраций. Число задержанных, по официальным данным, превысило 5 тыс. человек.

