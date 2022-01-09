Бактерии, устойчивые к лекарствам, появились у ежей задолго до использования антибиотиков

Грибы на животных производят естественные антибиотики, которые, возможно, способствовали развитию резистентности. Работники центров спасения дикой природы взяли мазки с носов, кожи и лап сотен европейских ежей, выяснив, что многие из них являются носителями супербактерии MRSA. Об этом сообщает портал ScienceNews.

Под колючими иглами европейских ежей микробное противостояние, возможно, породило опасный устойчивый к лекарствам патоген задолго до эры использования антибиотиков людьми.

Нет никаких сомнений в том, что использование антибиотиков ускоряет резистентность к лекарствам у бактерий, которые живут в людях, но эти микробы должны были откуда-то получить гены, придающие им устойчивость, и ученые не знают, откуда взялось большинство этих фрагментов ДНК.

Для одного типа устойчивого к метициллину золотистого стафилококка, или MRSA, ученые проследили эволюцию на ежах. На коже этих животных есть грибок, который вырабатывает природные антибиотики. Он, возможно, создал среду для развития лекарственной устойчивости у бактерий.

Один из наиболее распространенных устойчивых к лекарствам патогенов, MRSA ежегодно заражает сотни тысяч людей во всем мире, и эти инфекции трудно поддаются лечению.

В новой работе ученые обследовали ежей (Erinaceus europaeus и Erinaceus roumanicus) из 10 европейских стран и Новой Зеландии. Работники центров спасения диких животных взяли мазки с носа, кожи и лап 276 животных. MRSA был распространен среди ежей в Соединенном Королевстве, Скандинавии и Чешской Республике.

Анализируя ежей, команда обнаружила 16 штаммов mecC- MRSA, названных в честь гена, придающего устойчивость, и нанесла на карту эволюционные отношения между ними, сравнив мутации в их генетических инструкциях или геномах. Из анализа ученые сделали вывод, что три старейшие линии возникли от 130 до 200 лет назад в популяциях ежей, периодически заражая людей и крупный рогатый скот задолго до того, как пенициллин появился в продаже в 1940-х годах.