Опровергнут миф о межзвездном прямоточном двигателе

Напомним, что идею создания прямоточного двигателя выдвинул еще 62 года назад физик Роберт Бассард. По его мнению, для разгона космического корабля, направляющегося к другим планетам, можно по пути собирать ионы водорода, направлять их в реактор и постоянно увеличивать скорость. Затем, на подлете, включить реверс и затормозиться.

Таким образом, время в пути до Сатурна или Урана можно сократить как минимум в несколько раз.

Ученым нравилась эта идея. И многие из них реально занялись исследованиями в данном направлении. Более того, эксперты утверждают, что прямоточный двигатель теоретически возможен. Но невозможно, к сожалению, создать воронку для сбора необходимого количества ионов в космическом вакууме. Пришлось бы построить нечто с диаметром примерно в четыре тысячи километров!