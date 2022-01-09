 

Опровергнут миф о межзвездном прямоточном двигателе

09.01.2022, 7:44, Новости дня
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Напомним, что идею создания прямоточного двигателя выдвинул еще 62 года назад физик Роберт Бассард. По его мнению, для разгона космического корабля, направляющегося к другим планетам, можно по пути собирать ионы водорода, направлять их в реактор и постоянно увеличивать скорость. Затем, на подлете, включить реверс и затормозиться.

Таким образом, время в пути до Сатурна или Урана можно сократить как минимум в несколько раз.

Ученым нравилась эта идея. И многие из них реально занялись исследованиями в данном направлении. Более того, эксперты утверждают, что прямоточный двигатель теоретически возможен. Но невозможно, к сожалению, создать воронку для сбора необходимого количества ионов в космическом вакууме. Пришлось бы построить нечто с диаметром примерно в четыре тысячи километров!



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