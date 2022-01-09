DM – мусорный коллапс — распространение «омикрона» обострило нехватку персонала в Великобритании

В Великобритании стремительные темпы распространения коронавируса вынудили множество граждан уйти на самоизоляцию, что усугубило и без того острый дефицит сотрудников в целом ряде секторов, пишет Daily Mail. Особенно тяжёлое положение в сфере коммунальных услуг: мусорные баки и контейнеры для отходов по всей стране переполнены.



AP

Высокие темпы распространения штамма коронавируса «омикрон» в Великобритании усугубили нехватку персонала в целом ряде секторов, создав настоящий мусорный коллапс по всей стране и вынудив владельцев предприятий задуматься о закрытии, пишет Daily Mail.

3 января дети в Великобритании вернулись в школы после рождественских каникул, но рискуют вновь вернуться к онлайн-обучению. Как отмечает издание, в школах опасаются, что до четверти сотрудников могут оказаться на больничном или на карантине в январе, что сделает возвращение к обучению на дому практически неизбежным.

«Школы и колледжи отчаянно надеются сохранять очную форму обучения на постоянной основе, но реальность такова, что отсутствие значительного числа сотрудников приведёт к сбоям и необходимости отправлять домой классы или учебные группы на дистанционное обучение на короткие периоды времени», — предупредил руководитель британской Ассоциации руководителей школ и колледжей Джефф Бартон.

Министр образования Надим Захави признал, что, учитывая усугубление кадрового дефицита после Рождества, некоторым ученикам, возможно, придётся учиться дистанционно. Однако в ведомстве рассчитывают, что смогут избежать возвращения к обучению на дому, в случае необходимости объединяя несколько классов в один и предоставляя заразившимся COVID-19 учителям проводить уроки для детей в классах из дома.

Согласно новым требованиям, всех школьников будут проверять на коронавирус два-три раза в неделю, а в средних школах все ученики могут находиться в классах исключительно в масках. Премьер-министр Борис Джонсон заявил, что не рад возвращению масочного режима, однако назвал его необходимой мерой.

Британское правительство по-прежнему призывает сотрудников по всей стране по возможности работать из дома. При этом вернувшихся после праздников в офисы работников предупредили о том, что некоторые рейсы общественного транспорта могут быть отменены в последнюю минуту или будут ходить с задержками. На Рождество почти треть железнодорожных перевозок на некоторых станциях были отменены, после того как на больничном оказался каждый десятый сотрудник.

В общей сложности 23 железнодорожные компании Великобритании либо уже сократили число рейсов, либо сделают это в ближайшие дни в связи с дефицитом персонала, вызванным пандемией.

Нехватка сотрудников также вынудила владельцев целого ряда предприятий по всей стране задуматься о закрытии дверей своих заведений для клиентов или о сокращении рабочего дня. Одним из них оказался Дэвид Джозефс из компании All Greens, которая поставляет фрукты и овощи в рестораны. По его словам, на данный момент отсутствуют около 15% сотрудников.

В Национальной службе здравоохранения Англии отметили, что для множества больниц самой большой проблемой является «растущее отсутствие персонала», а не количество пациентов с COVID-19. За прошлую неделю у 1 189 985 британцев был выявлен коронавирус — все они отправились на карантин. При этом, согласно официальным данным, в канун Нового года на больничном находился каждый десятый сотрудник служб здравоохранения. Коронавирус был обнаружен менее чем у половины из них — это около 50 тыс. человек.

«Персонал выбивается из сил, особенно учитывая уровень нехватки сотрудников. Нам придётся снова просить сотрудников проявить гибкость и героизм, если число заболевших COVID-19 в больницах продолжит расти. Мы не можем продолжать в том же духе», — приводит Daily Mail слова исполнительного директора организации NHS Providers, представляющей все лечебные учреждения Англии, Криса Хопсона.

Особенно тяжёлое положение сложилось в сфере коммунальных услуг. Мусорные баки и контейнеры для отходов, предназначенных для переработки, по всей стране переполнены. Муниципалитеты были вынуждены сократить объёмы сбора мусора из-за серьёзной нехватки персонала.

Как отмечает издание, горы мусора и вторсырья, сваленные в кучу рядом с переполненными контейнерами и ненужными рождественскими ёлками, стали привычной для британцев картиной.

В офисе кабинета министров Великобритании заявили, что до сих пор им удавалось держать под контролем перебои в работе «большей части государственного сектора», однако предупредили руководителей разработать план действий на случай нехватки до 25% сотрудников. По словам государственного министра здравоохранения Эдварда Аргара, в ведомстве моделируют даже те сценарии, которые считают крайне маловероятными, так как «ответственное правительство» должно готовиться ко всем возможным вариантам.

Эксперты в области здравоохранения призывают британское правительство последовать примеру США, Франции и Греции, которые сократили срок карантина для людей с бессимптомным течением COVID-19. Впрочем, в Агентстве по безопасности в области здравоохранения Соединённого Королевства предупредили, что окончание карантина через пять дней может привести к распространению вируса и лишь усугубить кадровый дефицит в стране.