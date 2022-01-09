Создана революционная компьютерная память ULTRARAM

Как сообщают источники, на территории Великобритании сумели воздать в кремниевом устройстве революционную память для компьютеров типа ULTRARAM.

Очевидно, стоит ожидать и массового производства устройств нового поколения уже в ближайшем будущем, предполагают эксперты.

Данную систему назвали революционной потому, что в ней сочетаются преимущества как энергозависимой, так и оперативной памяти. Так, DRAM работает быстро, но нуждается в постоянном питании. А ULTRARAM повторяет те же качества, не требуя постоянного питания, поясняют специалисты. На новый вид памяти уже оформлен патент. Есть и рабочий прототип. Таким образом, следующим шагом должно стать создание серийной модели устройства.