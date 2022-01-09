Le Figaro – французские феминистки перессорились из-за отношения к трансгендерам

В среде французских феминистских ассоциаций началась внутренняя вражда из-за споров об отношении к трансгендерам, пишет Le Figaro. Как передаёт газета, ассоциация, занимающаяся подсчётом убийств женщин в браке, подверглась травле в соцсетях за отказ включить в свой отчёт данные о проститутках-трансгендерах, убитых клиентами. По словам издания, происходящее с коллективом напоминает охоту на ведьм.



AP

Жестокая вражда между феминистскими ассоциациями, результатом которой стали оскорбления, охота на ведьм и обвинения в трансфобии, продемонстрировала масштабы раскола в вопросах гендерной идентичности, пишет Le Figaro.

Движение Nous Toutes, известное, благодаря организации маршей против насилия в отношении женщин, объявило в прошлую среду в социальных сетях, что прекратило публикацию данных об убийствах женщин внутри пары, собираемых в течение последних шести лет добровольцами кампании «Феминициды со стороны партнёров или бывших». Как напоминает издание, их работа по сбору информации сыграла важную роль в публичных обсуждениях проблемы и в усилении мер против насилия в отношении женщин в последние годы.

Причиной разрыва сотрудничества между двумя ассоциациями стали разногласия по поводу регистрации убийств трансгендерных женщин в подсчёте феминицидов, поясняет газета. Отвечая на вопрос об отсутствии транс-людей в подсчёте, коллектив «Феминициды со стороны партнёров или бывших» отметил, что за шесть лет переписи «ни одна транс-женщина (или мужчина) не была убита супругом».

«Мы подсчитали трансгендеров, занимающихся проституцией и убитых клиентами, но мы не включаем их в отчёт о брачных феминицидах, потому что наша работа сосредоточена на насилии внутри пары», — рассказывает волонтёр коллектива. Устав от нападок в социальных сетях, коллектив ответил: «Учитывая издевательства и оскорбления, с которыми мы сталкиваемся, некоторые (трансгенеры. — ИноТВ), похоже, сохранили токсичные аспекты своей прежней мужественности». Эта реплика вызвала волну оскорблений и стала причиной разрыва отношений с другими феминистскими организациями.

«Как получается, что Nous Toutes позволяет женщинам подвергаться преследованиям? Это то, что я называю картонным феминизмом. Мы работали с ними три года, не обязательно соглашаясь во всём, и мы предпочли бы диалог. Вместо этого нас оскорбляют, называя нас расистами и трансфобами», — негодует волонтёр коллектива.

Как передаёт газета, в ходе скандала ассоциация по борьбе с феминицидами получила широкую поддержку, в том числе от Фонда женщин и бывшего министра по правам женщин Лоранс Россиньоль. «Обвинение в трансфобии, выдвинутое ошибочно и безосновательно, является неприемлемой нападкой на феминистские ассоциации и их разнообразие», — сказала политик, возмущённая «Московскими процессами», устроенными по отношению к ассоциации. Фонд планирования семьи, напротив, занял сторону Nous Toutes. «Нет феминизма без борьбы с трансфобией, нет трансфобии в феминизме!» — постановило движение.