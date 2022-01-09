Роскосмос оценил вероятность столкновения астероидов с Землей

Вероятность столкновения астероида Апофис с Землей «очень и очень мала», но обнаружен новый астероид, сообщил Роскосмос.

Роскосмос сообщил в Telegram, что в 2021 году «Институтом прикладной математики получены и переданы в Роскосмос 5797 измерений по 106 астероидам и 31 комете», из них по астероиду Апофис – «339 позиционных измерений в 28 файлах (каждый содержит набор измерений за ночь)». Поясняется, что «результаты наблюдений уточнили параметры его орбитального движения», что «повысило достоверность долгосрочных прогнозов его сближений с Землей».

Также «были получены сообщения об обнаружении нового астероида 2021 UL17, сближающегося с Землей». Как следует из предварительных расчетов, «прогнозируется опасное сближение с Землей 5 апреля 2095 года, а текущая вероятность столкновения составляет всего 0,02%».