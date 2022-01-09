 

Браузер Google Chrome после обновления перестал работать на iPhone

09.01.2022, 6:16, Новости дня
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Как сообщают источники, популярный браузер Google Chrome неожиданно перестал работать на американских мобильных гаджетах iPhone. Эксперты попытались разобраться, в чем проблема. Оказалось, что прекращение поддержки вызвано установкой последнего пакета обновлений.

Google Chrome вдруг стал несовместим с операционной системой iOS, уточняют специалисты. Он просто зависает, не позволяя совершать никаких дальнейших действий. Пользователи забывались о переходе на другие браузеры. Кое-кто даже предполагает заговор с целью продвинуть конкурирующие с «Хромом» продукты.

Также эксперты сообщают, что проблемы возникают после обновления 97, предоставленного для Chrome несколько дней назад. Все пакеты были получены из магазина App Store.



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