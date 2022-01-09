 

Боксер Саакян умер спустя 10 дней комы после полученного удара на ринге

09.01.2022, 2:13, Новости дня
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Спортсмен из Новосибирска Арест Саакян умер после боя в Тольятти, пробыв в коме больше недели, сообщила родственница боксера Светлана Петросян.

«В декабре был турнир в Тольятти. 26 декабря Арест, мой брат, в финальной битве пропустил удар в голову, упал, пытались его реанимировать – не получилось, увезли в больницу в бессознательном состоянии. По результатам МРТ решились на операцию, операция была очень тяжелая, но прошла успешно, оперировали два нейрохирурга, но потом произошел отек головного мозга. Он пробыл 10 дней в коме и так и не пришел в себя», – передает ТАСС ее слова.

Петросян рассказала, что Саакяну было 26 лет, он профессионально занимался боксом, а также был бойцом MMA. Похоронить его планируют на родине в Армении рядом с могилой отца.

Источник в правоохранительных органах подтвердил смерть Саакяна в больнице.



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